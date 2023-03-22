А. Юдин: не удивлён счёту 4-0, в концовке игры у торпедовцев голова шла кругом

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал четвёртый матчи серии СКА и «Торпедо» (5:3).
«Думаю, можно похвалить игроков «Торпедо» за старание. Они выдали максимум в четвёртом матче и смогли на какое-то время удерживать интригу. Но дальше идёт сильнейший, тут всё закономерно. Слишком много провалов в обороне, слишком безответственно нижегородцы отнеслись к счёту 3:1 в свою пользу. Не знаю, почему тренеры им не подсказали, как нужно действовать дальше. Штаб СКА, наоборот, кардинально поменял игру, в концовке у нижегородцев просто голова шла кругом.
Показательно, что при 4:3, когда у Нижнего была ещё куча времени, впереди мы видели исключительно СКА. Армейцы и пятую забросили, и шестую Гусев мог спокойно укладывать после выхода один на один. Я абсолютно не удивлён счёту 4-0 в серии – при всём уважении к «Торпедо» они играли на 100%, а СКА добавлял в нужный момент и было видно, что запас у петербуржцев ещё есть. И это ещё без Яшкина, который серьёзно усложнил бы жизнь хозяевам на пятаке и на вбрасываниях. Сам хоккей был хорош – быстрый, тьма моментов, много голов. Хотелось бы, чтобы и в остальных сериях мы видели что-то похожее», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 22 марта 2023
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