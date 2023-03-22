Ларионов: держали информацию о серьёзной травме Гуски внутри. Плей-офф бывает жестоким

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог встречи со СКА (3:5) и объяснил, почему голкипер нижегородцев Адам Гуска не играл в плей-офф.

«Команду СКА с победой и проходом дальше. Наши болельщики оказывали фантастическую поддержку весь сезон, не только дома, наши ребята показывали посвящённость игре в течение всего хоккейного года. Они в течение восьми месяцев давали то наслаждение, тот праздник игры, который оценили болельщики по всей стране.

Вратарь Гуска не играл в плей-офф? Открою занавес, который по ряду причин был прикрыт. Гуске предстоит серьёзная операция на бедре, мы не могли говорить такие вещи во время плей-офф и уж тем более ставить вратаря, который на одной ноге. Но на раскатке мы показывали, что у нас два вратаря взрослых в обойме. Мы старались удержать эту информацию внутри, потому что плей-офф бывает жёстким и несправедливым и соперник мог бы намеренно идти на то, чтобы вывести Кульбакова из игры», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.