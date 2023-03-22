«В нужное время не было удачи». Ларионов назвал причины поражения в серии со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал главные причины поражения от СКА в серии Кубка Гагарина (0-4).

«Почему именно СКА стал камнем преткновения для «Торпедо»? Тут, наверное, опыт. Если вернуться на первые два матча в Петербург, то мы могли их выиграть. Однако как бы мы ни старались отработать все схемы и варианты, мы имеем дело с командой, где людям по 28-30 лет. Но мы прошли сезон очень ровно, кроме концовки регулярки. И здесь можно делать какие-то выводы на следующий год. Всё закончилось не так, как мы хотели, но нет повода разочаровываться в ребятах, в игре. И мы становимся лучше после такого чемпионата, мы многое приобрели, запустили 7-8 человек, которых никто не знал ранее. Этот опыт сейчас трудно оценить, он будет виден в следующем сезоне. Мы попытались покусаться с лучшей командой регулярки, мы могли их обыграть, но в нужное время у нас не было удачи», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.