В «Амуре» назначили нового президента клуба

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил о кадровых перестановках в руководящем составе «Амура». Как заявил губернатор, новым президентом хоккейного клуба станет первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.
«Кадровые изменения в руководстве хоккейного клуба „Амур“.
С сегодняшнего дня его президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Я выражаю благодарность Александру Александровичу за проделанную работу в «СКА-Нефтянике»: достижение всех поставленных целей в виде трёх самых знаковых трофеев в хоккее с мячом.
Александр Могильный станет почётным президентом клуба.
Поручаю Александру Никитину провести самый тщательный анализ прошедшего сезона по всем позициям и представить мне все предложения на предстоящий сезон в КХЛ", — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.
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