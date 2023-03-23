«Питтсбург» переиграл «Колорадо», у Малкина и Ничушкина по одной голевой

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

В первой двадцатиминутке голов не было. Но уже на 22-й минуте Сидни Кросби открыл счёт голам. На 25-й минуте удвоил преимущество Джейк Гюнцель. Ему ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. На 32-й минуте российских фанатов заработанным очком порадовал Валерий Ничушкин. Он отдал голевую на Джей Ти Комфера. На 35-й минуте забил Джефф Картер.

На 51-й минуте сократил отставание до минимума Девон Тейвз. Но спустя пять минут Картер уже оформил дубль. А на последней минуте за гостей отличился Брайан Раст.

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