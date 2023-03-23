Маккиннон стал вторым по серии с очками в домашних матчах в истории франшизы «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

В составе «лавин» результативной передачей отметился нападающий Натан Маккиннон, продливший серию с набранными очками в домашних матчах до 18 игр. Канадский форвард вышел на второе место в истории франшизы «Колорадо» (с учётом выступления команды «Квебек Нордикс») по бомбардирской серии в домашних матчах.

Сегодня Натан превзошёл результаты Матса Сундина (17 матчей в сезоне-1992/1993) и Петера Штястны (17 матчей, 1980/1981). Клубный рекорд был установлен Джо Сакиком в сезоне-2000/2001 — 23 матча.