Малкин седьмой раз сделал 50 голевых передач в сезоне НХЛ, улучшив рекорд среди россиян
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.
В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился нападающий Евгений Малкин. На счету россиянина стало 74 (24+50) в 71 матче сезона. Он седьмой раз достиг отметки 50 передач за карьеру в НХЛ.
Среди россиян в истории НХЛ у Малкина лучший результат по сезонам с 50+ голевыми передачами. На втором месте Артемий Панарин («Рейнджерс») с пятью подобными сезонами.
В активе Александра Овечкина («Вашингтон»), Евгения Кузнецова («Вашингтон»), Никиты Кучерова («Тампа»), Сергея Фёдорова и Павла Дацюка по четыре сезона с 50+ передачами.
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