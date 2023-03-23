Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона»
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Аризону Койотс». После двух периодов счёт в матче равный — 2:2.
В составе «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился капитан команды Коннор Макдэвид, открывший счёт в матче на шестой минуте первого периода при игре в большинстве.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, проводящий всю карьеру в составе «Ойлерз» канадский форвард в 46-й в НХЛ открыл счёт в матче, что является повторением достижения Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона».
Клубный рекорд принадлежит Райану Смиту (61), второе место занимает Марк Мессье (55), а топ-3 замыкает действующий одноклубник Макдэвида — немецкий нападающий Леон Драйзайтль, в активе которого 47 таких голов.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:31
-
07:26
-
07:17
-
07:07
-
06:59
-
05:48
-
04:21
-
01:57
- 22 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:20
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:22
-
21:08
-
21:00
Партнерский контент