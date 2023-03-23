Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Аризону Койотс». После двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился капитан команды Коннор Макдэвид, открывший счёт в матче на шестой минуте первого периода при игре в большинстве.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, проводящий всю карьеру в составе «Ойлерз» канадский форвард в 46-й в НХЛ открыл счёт в матче, что является повторением достижения Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона».

Клубный рекорд принадлежит Райану Смиту (61), второе место занимает Марк Мессье (55), а топ-3 замыкает действующий одноклубник Макдэвида — немецкий нападающий Леон Драйзайтль, в активе которого 47 таких голов.