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Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона»

Коннор Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Аризону Койотс». После двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился капитан команды Коннор Макдэвид, открывший счёт в матче на шестой минуте первого периода при игре в большинстве.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, проводящий всю карьеру в составе «Ойлерз» канадский форвард в 46-й в НХЛ открыл счёт в матче, что является повторением достижения Уэйна Гретцки в составе «Эдмонтона».

Клубный рекорд принадлежит Райану Смиту (61), второе место занимает Марк Мессье (55), а топ-3 замыкает действующий одноклубник Макдэвида — немецкий нападающий Леон Драйзайтль, в активе которого 47 таких голов.

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