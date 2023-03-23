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Дубль Макдэвида и четыре паса Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Аризоной»

Дубль Макдэвида и четыре паса Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Аризоной»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Волевую победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме. Канадец добрался до отметки в 60 голов впервые в карьере и первым среди всех хоккеистов лиги в текущем сезоне. Также дубль на счету партнёра по команде Райана Нюджента-Хопкинса. Четырьмя результативными передачами отметился немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Два гола забил нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 05:47 (5x4)   1:1 Мозер (Маччелли, Круз) – 15:47 (5x4)   1:2 Келлер (Шмальц) – 23:37 (5x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль) – 39:50 (5x4)   2:3 Келлер (Хэйтон, Шмальц) – 48:54 (5x5)   3:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Нурс) – 52:17 (5x5)   4:3 Макдэвид (Драйзайтль) – 61:31 (3x3)

«Нефтяники» одержали пятую победу подряд. В следующем матче 26 марта «Ойлерз» примут на своей площадке «Вегас».

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