Дубль Макдэвида и четыре паса Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Аризоной»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Волевую победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме. Канадец добрался до отметки в 60 голов впервые в карьере и первым среди всех хоккеистов лиги в текущем сезоне. Также дубль на счету партнёра по команде Райана Нюджента-Хопкинса. Четырьмя результативными передачами отметился немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль. Два гола забил нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер.

«Нефтяники» одержали пятую победу подряд. В следующем матче 26 марта «Ойлерз» примут на своей площадке «Вегас».

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