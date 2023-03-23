Макдэвид стал первым игроком за последние 17 лет по скорости достижения 60 голов в сезоне

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризоной Койотс». Волевую победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, забросивший победную шайбу в овертайме. 26-летний канадец добрался до отметки в 60 голов впервые в карьере и первым среди всех хоккеистов лиги в текущем сезоне. Макдэвид стал первым хоккеистом с сезона-2005/2006 по скорости достижения 60 голов за сезон, добравшись до этой отметки за 72 матча.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу, забившему 60 голов за 73 матча сезона-2021/2022. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 60 голов за 76 матчей в сезоне-2007/2008. Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос в сезоне-2011/2012 забросил 60 шайб за полные 82 матча чемпионата.