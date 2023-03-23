Макдэвид стал четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, забившим 60 голов за сезон

Дублем в ворота «Аризоны» (4:3 ОТ) отметился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме. Канадец впервые в карьере добрался до отметки в 60 голов, сделав это первым среди всех хоккеистов лиги в текущем сезоне.

Макдэвид стал 22-м хоккеистом НХЛ, которому удавалось забросить минимум 60 шайб за сезон в лиге. Также 26-летний канадец стал четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, покорившим эту отметку. До него это делали форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (60 голов в сезоне-2021/2022), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (65 голов в сезоне-2007/2008) и нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос (60 голов в сезоне-2011/2012).

В текущем сезоне на счету Макдэвида 138 (60+78) очков в 72 матчах.

Новость по теме Дубль Макдэвида и четыре паса Драйзайтля принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Аризоной»