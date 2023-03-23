«Приятно присоединиться к списку великих игроков». Макдэвид — о 60-й шайбе в сезоне

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился эмоциями от 60-й шайбе в текущем сезоне НХЛ. Канадец стал автором дубля в победном матче с «Аризоной» (4:3 ОТ). Нападающий стал 22-м хоккеистом в истории лиги, кому удавалось забрасывать минимум 60 шайб за сезон НХЛ.

«Летом мы немного катались вместе с Драйзайтлем. Он говорил мне несколько раз, что я могу забить 60 голов за сезон, а я просто посмеялся над этим. Так что очень здорово осуществить это.

Шестьдесят голов — многие великие игроки в прошлом делали это. Приятно присоединиться к этому списку. В этом сезоне у нас осталось ещё много работы. Мы с нетерпением ждём возможности набрать хорошую форму перед плей-офф», — цитирует Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своём аккаунте в соцсети.

Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке по скорости достижения 60 голов за сезон. В текущем сезоне на счету Макдэвида 138 (60+78) очков в 72 матчах.