«Приятно присоединиться к списку великих игроков». Макдэвид — о 60-й шайбе в сезоне

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился эмоциями от 60-й шайбе в текущем сезоне НХЛ. Канадец стал автором дубля в победном матче с «Аризоной» (4:3 ОТ). Нападающий стал 22-м хоккеистом в истории лиги, кому удавалось забрасывать минимум 60 шайб за сезон НХЛ.
«Летом мы немного катались вместе с Драйзайтлем. Он говорил мне несколько раз, что я могу забить 60 голов за сезон, а я просто посмеялся над этим. Так что очень здорово осуществить это.
Шестьдесят голов — многие великие игроки в прошлом делали это. Приятно присоединиться к этому списку. В этом сезоне у нас осталось ещё много работы. Мы с нетерпением ждём возможности набрать хорошую форму перед плей-офф», — цитирует Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своём аккаунте в соцсети.
Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке по скорости достижения 60 голов за сезон. В текущем сезоне на счету Макдэвида 138 (60+78) очков в 72 матчах.
- 23 марта 2023
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:31
-
07:26
-
07:17
-
07:07
-
06:59
-
05:48
-
04:21
-
01:57
- 22 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:20
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:09