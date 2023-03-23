Главный тренер «Эдмонтона» о Макдэвиде: он ненасытный и всегда ищет способы улучшить игру

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт восхитился игрой капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Канадец забросил 60-й шайбу в текущем сезоне в победном матче с «Аризоной» (4:3 ОТ).

«Он ненасытный, это то, что поднимает его по утрам. Это то, чему он посвящает свою жизнь. Каждый момент его дня направлен на то, чтобы быть лучшим. В НХЛ многие игроки так делают, но это лучший игрок в мире. Он выводит это на новый уровень.

У него невероятное желание разнообразить свою игру. Голы, которые он забивает сейчас, сильно отличаются от тех, что он забивал в начале своей карьеры. Это часть его эволюции как хоккеиста. Он не тот, кто стоит на месте как игрок и полагается на старые привычки. Он постоянно ищет новые способы улучшить свою игру. Он тот, кто подталкивает и ведёт за собой, и это то, что делают лучшие, и он, безусловно, лучший игрок в мире», — цитирует Вудкрофта журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своём аккаунте в соцсети.

Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке по скорости достижения 60 голов за сезон. В текущем сезоне на счету Макдэвида 138 (60+78) очков в 72 матчах.