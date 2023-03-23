«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 23 марта, в Магнитогорске пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Счёт в серии — 3-0 в пользу «ястребов».

Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды в третий раз подряд встретятся в плей-офф. Всего же между собой в рамках серий матчей на вылет в КХЛ соперники встречались четыре раза. Все серии были в полуфиналах Восточной конференции. Команды поровну поделили победы в сериях. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержал «Металлург». В первом матче нынешней серии омичи взяли верх со счётом 2:1 в овертайме. Во второй игре «Авангард» победил со счётом 4:3, а в третьем матче «ястребы» снова добились победы в овертайме 3:2 ОТ.

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Омичи одержали три победы при одном поражении. Следующие матчи будут сыграны, если потребуется, 25, 27 и 29 марта.