Экс-судья: «Трактор» играл хорошо, когда все были челябинские. Приезжие идут за деньгами

Известный хоккейный судья Александр Иванюк порассуждал о причинах неудачного выступления «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. По итогам регулярного Фонбет чемпионата КХЛ челябинский клуб занял девятую строчку в таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф.

«Сложный вопрос, надо проводить анализ. Анвар Гатиятулин раньше доводил «Трактор» до бронзовых медалей, значит, он умеет и может. И ещё у Гатиятулина помощников уволили – за что? В назидание игрокам? Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов сейчас в «Металлурге» работает, на него не нарадуются. Плохо сработал менеджмент: взяли игроков, которые не подходят, начали тасовать состав, что привело к панике. С другой стороны, асы в команде — а это Калинин, Бывальцев, Ткачёв, Пулккинен — должны были показывать более зрелую игру и вести за собой. Антон Бурдасов тоже в борьбу не лез, играл на чистом льду. Он стал лучшим бомбардиром, хотя пропустил много матчей, а это говорит об отсутствии конкуренции в команде. Сейчас пришёл опытный генеральный менеджер Алексей Волков с богатыми связями, который знает много агентов. Состав укомплектуют, хотя команда – это когда все друг друга уважают, являются единым целым, играют за город. Когда в «Тракторе» все были челябинские и не было посторонних, команда играла. А приезжие приходят за деньгами. Середнячкам платят по 70 млн рублей за сезон!

Из школы «Трактора» каждый год два-три человека попадали в команду мастеров, поэтому Челябинск всегда был силён своими игроками. А сейчас школа перестала давать своих хоккеистов, на финалы чемпионата России давно не попадает, только если как хозяин. В МХЛ никто не выделяется, в ВХЛ – один-два человека, но их всех надо обучать. Поэтому вынуждены подписывать иностранцев и ветеранов. Легионеров надо брать, только если они на голову сильнее наших. А те, что были у «Трактора» в этом году, – зачем таких тащить? Лучше своим давать играть. Подняли Шабанова и Рольгизера – они заиграли», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».

Ранее бывший директор «Трактора» Андрей Баландин заявил о необходимости изменений в тренерском штабе челябинской команды.