Кожевников призвал вернуть написание фамилий игроков в КХЛ русскими буквами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что КХЛ следует вернуть написание фамилий хоккеистов на свитерах с латинских букв на кириллицу. В июне 2011 года КХЛ утвердила свод правил, в котором устанавливалось написание фамилий игроков латинскими буквами.

«Поменять написание фамилий на русский язык? Фамилии игроков английскими буквами были сделаны, чтобы заграницей, например, канадцы покупали трансляции КХЛ. Раньше там смотрели матчи, потому что людей говорящих по-русски полно. Если сейчас никто не покупает, то, конечно, можно русские вернуть. Ничего страшного от этого не будет.

Но если так говорить, то надо и билборды менять, и вообще всё. Это широкая тема. Мы же с этим не боремся, ведь половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, которые на английском языке, я за это!» — цитирует Кожевникова Legalbet.

Перед стартом сезона-2022/2023 президент КХЛ Алексей Морозов заявлял, что лига не будет менять латинские буквы на кириллицу из-за наличия в лиге иностранных хоккеистов и продажи ТВ-трансляций заграницу.