Коньков: «Торпедо» является главным открытием сезона КХЛ, ребята вышли на новый уровень

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков подвёл итоги сезона в исполнении «Торпедо» и назвал нижегородский клуб главным открытием сезона в КХЛ. «Торпедо» уступило СКА в серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ в четырёх матчах.

«Команда из Нижнего Новгорода, безусловно, своей игрой обратила [на себя] внимание всех специалистов и является главным открытием сезона. Самое главное, что мне понравилось в игре «Торпедо», помимо их результата – это те качественные действия, которые мы увидели: как ребята контролируют шайбу, играют в пас, не отбрасываются. Это не значит, что они играют в советский хоккей или какой-то ещё. Это динамичная, агрессивная игра, активные действия и в защите, и в нападении. Защитники действуют очень активно, подключаются к атакам, играют в обе стороны. Нападающие также оказывают максимальное давление на всех участках поля. И те команды, которые чуть не успевали в движении, в этом плане проигрывали «Торпедо».

Конечно, надо сказать про поддержку со стороны тренерского штаба, про ту базу, которую они заложили в тренировочном процессе и про ту работу, которую они провели в становлении игры. Это позволило многим ребятам выйти на совершенно другой уровень и многим провести свои самые результативные сезоны. Это касается и ребят, которые уже поиграли: например, Алексей Кручинин, Николай Коваленко, а также более молодых ребят, которые только-только заиграли или дебютировали в лиге. Сергей Гончарук обратил на себя внимание, Владислав Фирстов, защитник Богдан Конюшков — я назвал только несколько примеров. На самом деле можно выделить больше десяти ребят, которые проявили свои лучшие качества. Но самое главное, что мы увидели качественный хоккей», – цитирует Конькова Metaratings.ru.

Ранее руководство «Торпедо» сообщило, что сохранит весь тренерский штаб команды под руководством Игоря Ларионова на следующий сезон КХЛ. Это был первый сезон Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».