Торторелла — о текущем сезоне «Филадельфии»: мы знали, что в этом году будет больно

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла считает, что молодые игроки «Флайерз» добились значительного прогресса в игре, несмотря на провальный сезон клуба. Специалист посетовал на травму лидера команды, Трэвиса Конечны.

«Все думают, что сезон потерян, но мы знали, что в этом году будет больно. Я уважаю наш клуб, мы боролись за плей-офф вплоть до перерыва на Матч звёзд. Потеря Конечны выбила нас из колеи. Это был такой катализатор для нас, и с тех пор мы так и не смогли найти свою игру.

Никто не любит быть вне гонки за плей-офф. Но как организация, тренеры и менеджмент мы должны смотреть на то, что происходило в течение сезона. Если забыть о [турнирной] таблице, наши молодые ребята добились значительного прогресса», — цитирует Тортореллу The Score.

У «Филадельфии» шестой результат с конца по проценту побед в текущем сезоне. «Лётчики» выиграли лишь 26 матчей из 70.