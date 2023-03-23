Экс-судья: в 90-е было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, пытались обрабатывать

Известный хоккейный судья Александр Иванюк вспомнил о работе в 90-е годы и о судействе финалов чемпионатов России и Матча всех звёзд.

«В 1999 году мы вместе с Мишей Бутурлиным по очереди отсудили все матчи финала, в котором играли магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо». Потом разово судил финал между «Динамо» и «Ак Барсом». Сложные были матчи, три периода 0:0, до буллитов доходило. Любая ошибка судьи могла стать решающей. Зато интересно было, в «Лужниках» 11–12 тысяч болельщиков собирались.

Работал на первом Матче звёзд в России, вошёл в историю. Первый Матч звёзд состоялся тогда в Новокузнецке. Приехали все лучшие хоккеисты, показывали уникальную игру – передачки в одно касание. Играли чисто и аккуратно, понимали, что нельзя было нанести травму. Потом ещё на Матче звёзд КХЛ-2013 судил игру ветеранов.

Самое тяжёлое время для судей – это 90-е годы? Да, было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, которые встречали на вокзале, в гостинице, пытались обрабатывать. Пугали, но мы всё выдержали. У меня были такие моменты в Новосибирске, Саратове, Тюмени. Я всегда говорил, что помогать не стану, но буду судить нормально», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Ранее Иванюк оценил уровень судейства в сезоне КХЛ и посетовал на результативную ошибку арбитра, которая повлияла на исход пятого матча серии «Салават Юлаев» — «Адмирал».