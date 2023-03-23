Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-судья: в 90-е было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, пытались обрабатывать

Экс-судья: в 90-е было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, пытались обрабатывать
Комментарии

Известный хоккейный судья Александр Иванюк вспомнил о работе в 90-е годы и о судействе финалов чемпионатов России и Матча всех звёзд.

«В 1999 году мы вместе с Мишей Бутурлиным по очереди отсудили все матчи финала, в котором играли магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо». Потом разово судил финал между «Динамо» и «Ак Барсом». Сложные были матчи, три периода 0:0, до буллитов доходило. Любая ошибка судьи могла стать решающей. Зато интересно было, в «Лужниках» 11–12 тысяч болельщиков собирались.

Работал на первом Матче звёзд в России, вошёл в историю. Первый Матч звёзд состоялся тогда в Новокузнецке. Приехали все лучшие хоккеисты, показывали уникальную игру – передачки в одно касание. Играли чисто и аккуратно, понимали, что нельзя было нанести травму. Потом ещё на Матче звёзд КХЛ-2013 судил игру ветеранов.

Самое тяжёлое время для судей – это 90-е годы? Да, было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, которые встречали на вокзале, в гостинице, пытались обрабатывать. Пугали, но мы всё выдержали. У меня были такие моменты в Новосибирске, Саратове, Тюмени. Я всегда говорил, что помогать не стану, но буду судить нормально», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Ранее Иванюк оценил уровень судейства в сезоне КХЛ и посетовал на результативную ошибку арбитра, которая повлияла на исход пятого матча серии «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Новость по теме
Экс-арбитр: ошибка судьи привела к вылету «Салавата», а он продолжает работу в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
 404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com 2000–2023
© championat.com 2000–2023