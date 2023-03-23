Яремчук: когда Хартли пришёл в «Авангард», то будто заново учил всех играть в хоккей

Форвард «Витязя» Александр Яремчук вспомнил о работе с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли. 23-летний нападающий играл за омский клуб с 2018 по 2021 год.

«Разборы с Бобом Хартли — самые длинные в карьере? Бывало по-разному. В плей-офф — да, там шли очень долгие разборы. А по регулярному сезону не помню, чтобы мы сидели часами.

У него были очень долгие индивидуальные разборы. Приходишь к нему в кабинет, и он с тобой один на один возле экрана разбирает твои ошибки. Вот эти занятия шли долго, потому что Хартли всегда говорил, что он в первую очередь учитель — его задача научить играть в хоккей.

Когда он пришёл в «Авангард», то будто заново учил всех играть в хоккей. И было ощущение, что до этого ты вообще непонятно чем занимался. Будто открыл новый вид спорта в плане движения, возврата в оборону. Всегда объяснял нам, как ты бежишь, куда ты бежишь, куда должен поворачивать голову и смотреть за соперником, как разворачивать коньки и ставить клюшку — такие мелочи, о которых ты никогда даже не думал и которым тебя до этого не учили», — приводит слова Яремчука сайт КХЛ.

Яремчук стал третьим бомбардиром «Витязя», набрав 36 (16+20) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.