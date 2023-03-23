Ларионов: сегодня IIHF отвернулась от нас. Возникает вопрос: а зачем она нам вообще нужна?

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что после продления отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2023/2024 ФХР должна запустить процесс выхода из состава ИИХФ.

«Надо действовать по принципу, как канадцы и американцы, шведы и финны, чехи и словаки. На то, чтобы собрать команду под чемпионат мира, нужно всего пять‑шесть дней. Провёл один товарищеский матч — и вперёд. Вы сами посмотрите, семь матчей группового этапа для сборной получаются практически проходными. Есть большой резон в том, чтобы всё это пересмотреть, принять жёсткое и правильное решение. Мы должны всё‑таки сделать так, чтобы нас уважали. А сегодня IIHF отвернулась от нас. Это моё личное мнение, но возникает резонный вопрос: а зачем нам вообще нужна IIHF?

Вот мы говорим о легионерах, которые сейчас выступают в КХЛ. Но со следующего сезона, во‑первых, у нас начинает работать лимит в три иностранца на клуб. Во‑вторых, мало какие легионеры попадут в составы своих национальных команд. Практически все хоккеисты едут в сборные из Северной Америки. Так что здесь вопрос заключается в том, что мы должны принимать правильные решения и жёстко запускать процесс ухода из IIHF, если мы к этому готовы.

Федерация хоккея России может иметь с Международной федерацией какое‑то сотрудничество. Наверное, это будет правильно. Но дальше мы можем иметь дело напрямую с НХЛ в плане трансферов игроков. Потому что мы за последние 10 лет потеряли, если не ошибаюсь, $ 23 млн. Это мальчишки уехали в Северную Америку бесплатно из КХЛ. А ведь эти деньги очень пригодились бы в Нижнем Новгороде, Новокузнецке и любом городе, где воспитывают молодых хоккеистов.

Есть масса вопросов, которые требуют обсуждения. Опять же, я говорю со стороны хоккейных людей. Не знаю, насколько вмешаются юристы и адвокаты. Но своё мнение я высказал», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Напомним, накануне совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборные России и Беларуси пропустят третий чемпионат мира подряд.