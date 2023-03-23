Владимир Ткачёв продлил контракт с «Трактором»

«Трактор» в своём телеграм-канале официально объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.
Ткачёв пополнил челябинский клуб в межсезонье 2021 года. За два года в составе чёрно-белых форвард стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2022), выиграл серебряные медали Олимпиады в Пекине (2022) и получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Нападающий регулярно вызывался в национальную команду страны, за которую провёл десять игр.
В прошедшем сезоне Ткачёв принял участие в 63 матчах чемпионата и записал на свой счёт 37 (16+21) очков, установив личный рекорд результативности в регулярном первенстве.
Ранее челябинский клуб анонсировал продление контракта с 29-летним форвардом роликом из компьютерной игры.
- 23 марта 2023
-
18:05
-
17:43
-
17:32
-
17:27
-
17:18
-
17:14
-
17:06
-
16:52
-
16:37
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:02
-
12:30
-
12:01
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:28
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:24