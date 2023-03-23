Владимир Ткачёв продлил контракт с «Трактором»

«Трактор» в своём телеграм-канале официально объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Ткачёв пополнил челябинский клуб в межсезонье 2021 года. За два года в составе чёрно-белых форвард стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2022), выиграл серебряные медали Олимпиады в Пекине (2022) и получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Нападающий регулярно вызывался в национальную команду страны, за которую провёл десять игр.

В прошедшем сезоне Ткачёв принял участие в 63 матчах чемпионата и записал на свой счёт 37 (16+21) очков, установив личный рекорд результативности в регулярном первенстве.

Ранее челябинский клуб анонсировал продление контракта с 29-летним форвардом роликом из компьютерной игры.