СКА — первый клуб КХЛ, который в 10-й раз за 15 сезонов КХЛ вышел в финал конференции

СКА одержал победу в серии Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0). Таким образом, армейцы — первая команда КХЛ, которая в 10-й раз за 15 сезонов вышла в финал конференции, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

За армейцами располагаются «Ак Барс» — семь выходов (в текущем розыгрыше может состояться восьмой), а также магнитогорский «Металлург» и ЦСКА – оба по шесть раз играли в полуфиналах.

Также СКА первым в КХЛ одержал 100 побед в основное время в плей-офф. На это достижение у армейцев ушло 192 матча. Вслед за ними располагаются «Ак Барс» и ЦСКА (по 87 побед в основное время) и «Металлург» (85).

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости.