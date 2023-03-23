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Найт вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, форвард омичей Корбан Найт, набрав 2 (0+2) очка в сегодняшнем матче, вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф, обойдя Романа Червенку (30 очков).

Топ-5 бомбардиров «ястребов» в плей-офф:

1. Александр Попов – 44 очка;

2. Александр Пережогин – 42;

3. Кирилл Семёнов – 35;

4. Сергей Толчинский – 33;

5. Корбан Найт – 31.

Другой нападающий омичей Рид Буше благодаря дублю вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Авангарда» в розыгрышах Кубка Гагарина.

Топ-5 снайперов «Авангарда» в плей-офф:

1. Александр Пережогин – 23 гола;

2. Кирилл Семёнов – 18;

3. Роман Червенка – 16;

4. Сергей Шумаков – 15;

5. Рид Буше – 14.

«Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0. «Ястребы» в финале Восточной конференции встретятся с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».