Найт вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, форвард омичей Корбан Найт, набрав 2 (0+2) очка в сегодняшнем матче, вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф, обойдя Романа Червенку (30 очков).
Топ-5 бомбардиров «ястребов» в плей-офф:
1. Александр Попов – 44 очка;
2. Александр Пережогин – 42;
3. Кирилл Семёнов – 35;
4. Сергей Толчинский – 33;
5. Корбан Найт – 31.
Другой нападающий омичей Рид Буше благодаря дублю вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Авангарда» в розыгрышах Кубка Гагарина.
Топ-5 снайперов «Авангарда» в плей-офф:
1. Александр Пережогин – 23 гола;
2. Кирилл Семёнов – 18;
3. Роман Червенка – 16;
4. Сергей Шумаков – 15;
5. Рид Буше – 14.
«Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0. «Ястребы» в финале Восточной конференции встретятся с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».
- 23 марта 2023
-
20:37
-
20:10
-
20:01
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:39
-
19:21
-
19:14
-
19:02
-
18:30
-
18:26
-
18:05
-
17:43
-
17:32
-
17:27
-
17:18
-
17:14
-
17:06
-
16:52
-
16:37
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:02
-
12:30
-
12:01
-
11:25