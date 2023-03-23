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Илья Воробьёв порассуждал о причинах поражения «Металлурга» от «Авангарда» в серии 0-4

Илья Воробьёв порассуждал о причинах поражения «Металлурга» от «Авангарда» в серии 0-4
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв назвал причины поражения в серии плей-офф с «Авангардом» (0-4).

«Что бы поменял, если бы была возможность? Однозначно, большинство и меньшинство должно было быть лучше в первых матчах, потом справились с этим. Также не пустили нас на пятак, надо было пробиваться туда. Можно сейчас, конечно, говорить, что удача отвернулась от нас, но результат налицо. Мы работали, старались, но этого было мало.

Недостучались, недосказали…Это такой сложный вопрос. Всё было показано сегодня, и про пятак, и про большинство. Мы говорили с Кошечкиным перед матчем, но решили, что сыграет Эдди. Пока ничего не знаю, закончит ли Василий карьеру.

Первые 0-4 в истории «Магнитки»? Тяжело, да», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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