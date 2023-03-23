36-летний Худобин впервые сыграет в НХЛ с января 2022 года. В соперниках — «Вашингтон»

Российский голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Антон Худобин сыграет в Национальной хоккейной лиге впервые с января 2022 года, сообщает журналист Бен Поуп в своём «твиттере». Вратарь заявлен на игру с «Вашингтон Кэпиталз» (в ночь на 24 марта в 2:00 мск).

В последний раз Худобин выходил в матче НХЛ 16 января 2022 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» (3:1).

Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В нынешнем сезоне Худобин в НХЛ не выступал, проведя 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Худобин по окончании сезона-2022/2023 может продолжить карьеру в КХЛ.