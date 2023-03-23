«Авангард вышел в третий финал конференции плей-офф КХЛ за последние пять лет
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости. «Ястребы» выиграли в серии плей-офф с сухим счётом 4-0.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Авангард» в четвёртый раз в истории КХЛ вышел в финал Востока. Для омичей это будет третий финал конференции за последние пять лет.
«Ястребы» выиграли серию плей-офф со счётом 4-0 впервые с 2019 года. Тогда был обыгран казанский «Ак Барс».
Напомним, омский клуб в финале Восточной конференции встретится с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал». Пятая игра в серии Кубка Гагарина состоится завтра, 24 марта в Казани и начнётся в 19:00 мск.
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