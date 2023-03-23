Демченко: в «Авангарде» в меня поверили, сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам

Голкипер «Авангарда» Василий Демченко подвёл серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (4-0) и оценил своё выступление в текущем сезоне.

«За счёт чего удалось обыграть со счётом 4-0 финалиста прошлого Кубка Гагарина? Все здорово выполняли задание, поэтому и такой результат. Но все матчи в серии были в одну шайбу, и только в этом уверенно выиграли. А так было кость в кость.

Когда играешь первым номером постоянно, получаешь уверенность. Для меня серия с «Магниткой» не была принципиальной, никаких обид не осталось.

В этом году открылось второе дыхание в карьере? В «Авангарде» в меня поверили. Я поработал с тренером вратарей, и всё это принесло результат. Я сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам», — приводит слова Демченко «РБ Спорт».

Напомним, омский клуб в финале Восточной конференции встретится с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».