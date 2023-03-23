Голдобин — о 0-4 с «Авангардом»: в следующем сезоне «Металлург» не допустит таких ошибок

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин подвёл итог серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (0-4) и рассказал о своей низкой результативности в плей-офф.

«Вроде старались, бились, а в итоге – 0-4… Чего не хватило? Хоккей в этом и заключается – быть чуть лучше соперника. Они забили на одну больше и выиграли, все матчи так и прошли. Сегодня начали с хорошим настроем, все готовы были биться. Но пропустили на первой минуте. Конечно, это немного подломило. Потом вернулись, сравняли. И после пропустили глупые голы. Эдди [Паскуале], конечно, спасал нас – не повезло. Будем лучше готовиться в следующем сезоне и не допустим таких ошибок.

Моя низкая результативность в плей-офф? Плохо сыграл, что сказать. Нет оправданий. Надо было больше забивать, отдавать передач. Но «Авангард» много блокировал бросков, поэтому мы и забивали по одной в матче. Готов ли я остаться в «Металлурге»? Если предложат, то конечно», — цитирует Голдобина сайт КХЛ.

27-летний форвард в плей-офф сыграл 11 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.