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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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ЦСКА в четвёртом матче серии с «Локомотивом» бросил 14 раз в створ ворот и забил три гола

ЦСКА в четвёртом матче серии с «Локомотивом» бросил 14 раз в створ ворот и забил три гола
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.

Армейцы в матче нанесли 14 бросков по воротам голкипера ярославцев Даниила Исаева. За 14 бросков ЦСКА забил три гола. На счету железнодорожников 25 бросков в створ и одна заброшенная шайба.

Напомним, в первом матче серии ЦСКА бросил в створ ворот «Локомотива» 13 раз, во втором матче — 17 раз, в третьем — 28.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи в серии плей-офф -2023 будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Сергеев) – 06:48 (5x5)   1:1 Елесин (Иванов, Никулин) – 35:15 (5x5)   1:2 Карнаухов (Светлаков) – 41:53 (5x5)   1:3 Каменев – 59:57 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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