ЦСКА в четвёртом матче серии с «Локомотивом» бросил 14 раз в створ ворот и забил три гола

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.

Армейцы в матче нанесли 14 бросков по воротам голкипера ярославцев Даниила Исаева. За 14 бросков ЦСКА забил три гола. На счету железнодорожников 25 бросков в створ и одна заброшенная шайба.

Напомним, в первом матче серии ЦСКА бросил в створ ворот «Локомотива» 13 раз, во втором матче — 17 раз, в третьем — 28.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи в серии плей-офф -2023 будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.