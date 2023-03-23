Должен ли Илья Воробьёв продолжить работу с «Металлургом»?
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Таким образом, «Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0.
В истории магнитогорского клуба это первый случай, когда клуб проиграл серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 0-4.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: должен ли Илья Воробьёв продолжить работу с «Металлургом»?
Отметим, что контракт 48-летнего специалиста с магнитогорским клубом заканчивается в конце следующего сезона-2023/2024.
«Металлург» уступил в четырёх матчах со счётом 1:2 ОТ, 3:4, 2:3 ОТ, 1:4.
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