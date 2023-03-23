Никитин рассказал, в чём проявляется разница между ЦСКА и «Локомотивом» в серии плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с ЦСКА (1:3) и рассказал, в чём проявляется разница между клубами в этой серии плей-офф.

«По игре… В чём проиграли… ЦСКА почувствовал импульс и забирал его, а мы играли немного нервно и не от того, что нервничали. Скажем так, не было системы не в слове система, а вот той последовательности, чтобы момент за моментом, момент за моментом. То, что мы создали, не смогли реализовать. Наверное, здесь сказался опыт ЦСКА в такой игре. Мы его тоже набрались, готовимся к следующей игре.

Худшая игра во всей серии после того, что мы увидели двое суток назад? Наверное, часть ответа в том, что вы увидели двое суток назад. Мы пока не можем трезво оценить то, что матч два дня назад не имеет никакого значения. Я не могу сказать, что мы играли очень плохо, просто мы плюс-минус играли так же, как ЦСКА, но создали меньше моментов. Против нас играет неплохой соперник, и мы должны не просто выживать в этих ситуациях, а уметь реализовать те моменты, которые появляются. В этом, наверное, и есть разница в этой серии. Пока», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.