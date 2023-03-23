Канарейкин: отказ «Чикаго» надевать радужные футболки развязал руки всем клубам НХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил отказ «Чикаго Блэкхоукс»» надеть джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед предстоящим матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (в ночь на 27 марта в 1:00 мск).

«Люди выразили своё открытое отношение к этому. Нормальный человек с нормальной психикой, я думаю, прекрасно осознаёт, что эта пропаганда не имеет никакого отношения к хоккею. Ну эти вещи не могут стоять друг с другом, ЛГБТ и хоккей. Так что Проворов дал всем пример, и его поддержали многие. Возможно, что совсем скоро мы перестанем видеть радужные символы во всей НХЛ, потому что пример Чикаго развязал руки всем клубам», — приводит слова Канарейкина RT.

Напомним, «Чикаго» отказался от акции из-за принятия в РФ закона о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. «Блэкхоукс» решили не использовать радужные свитера, сославшись на соображения безопасности для российских хоккеистов клуба. В составе «Чикаго» выступают россияне — защитник Никита Зайцев и голкипер Антон Худобин.