Игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаал отказались надевать ЛГБТ-джерси на разминку

Игроки «Флориды Пантерз» Эрик и Марк Стаал отказались надевать джерси в поддержку ЛГБТ-сообщества в рамках акции Pride Night («Вечер гордости») на разминку перед матчем с «Торонто Мэйпл Лифс». Игроки объяснили это решение религиозными убеждениями.
«После долгих размышлений, молитв и дискуссий мы решили не надевать сегодня «джерси гордости». Мы не осуждаем то, какой люди выбирают свою жизнь, все люди должны приветствоваться в аспекте игры в хоккей. Но надеть джерси будет противоречить нашим христианским убеждениям. Мы надеемся, что вы отнесётесь с уважением к этому заявлению, мы не будем больше говорить по этому поводу и хотели бы по-прежнему сосредоточиться на игре и помочь «Флориде Пантерз» выиграть Кубок Стэнли», — гласит совместное заявление братьев Стаал, которое цитирует FlaHockeyNow.
Ранее от участия в подобной акции отказался голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер.
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