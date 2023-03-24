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Нынешний сезон стал 13-м для Овечкина, в котором он набрал 70 и более очков

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0 в пользу хозяев льда.

Во второй голевой атаке «Пингвинз» голевой передачей отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин набрал 70 (40+30) очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Для Овечкина этот сезон стал уже 13-м с 70-ю и более очками.

Напомним, Овечкин стал уже пятым россиянином, набравшим 70 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.