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Нынешний сезон стал 13-м для Овечкина, в котором он набрал 70 и более очков

Нынешний сезон стал 13-м для Овечкина, в котором он набрал 70 и более очков
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во второй голевой атаке «Пингвинз» голевой передачей отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин набрал 70 (40+30) очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Для Овечкина этот сезон стал уже 13-м с 70-ю и более очками.

Напомним, Овечкин стал уже пятым россиянином, набравшим 70 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.

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