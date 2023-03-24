Артемий Панарин сравнивает счёт в матче против «Харрикейнз». Видео

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент публикации новости счёт встречи 1:1.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин сравнял счёт на 31-й минуте. Ассистами отметились шведский нападающий Мика Зибанидежад и россиянин Владимир Тарасенко.

Данный гол стал 24-м в сезоне для россиянина. На счету Артемия также 57 ассистов. В общей сложности эта шайба стала 81-м очком для Панарина за 72 неполных матча.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции с 92-мя очками за 71 игру.

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