Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин сравнивает счёт в матче против «Харрикейнз». Видео

Артемий Панарин сравнивает счёт в матче против «Харрикейнз». Видео
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент публикации новости счёт встречи 1:1.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин сравнял счёт на 31-й минуте. Ассистами отметились шведский нападающий Мика Зибанидежад и россиянин Владимир Тарасенко.

Данный гол стал 24-м в сезоне для россиянина. На счету Артемия также 57 ассистов. В общей сложности эта шайба стала 81-м очком для Панарина за 72 неполных матча.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции с 92-мя очками за 71 игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ахо (Нечас) – 16:47 (5x5)   1:1 Панарин (Зибанеджад, Тарасенко) – 30:33 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Панарин и Кучеров — в топ-5 распасовщиков, по мнению игроков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023