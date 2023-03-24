Артемий Панарин сравнивает счёт в матче против «Харрикейнз». Видео
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент публикации новости счёт встречи 1:1.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин сравнял счёт на 31-й минуте. Ассистами отметились шведский нападающий Мика Зибанидежад и россиянин Владимир Тарасенко.
Данный гол стал 24-м в сезоне для россиянина. На счету Артемия также 57 ассистов. В общей сложности эта шайба стала 81-м очком для Панарина за 72 неполных матча.
«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции с 92-мя очками за 71 игру.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ахо (Нечас) – 16:47 (5x5) 1:1 Панарин (Зибанеджад, Тарасенко) – 30:33 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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