Панарин стал 15-м российским игроком, набравшим 650 очков за карьеру в НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент публикации новости счёт встречи 1:1.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом, набрав своё 81-е (24+57) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провёл 72 игрs.
31-летний нападающий «синерубашечников» набрал 650-е очко в 579 матчах за карьеру в североамериканской лиге. Напомним, ранее он опередил Игоря Ларионова в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ. Панарин располагается на 15-й строчке.
Бывший российский нападающий, а ныне главный тренер «Торпедо» Ларионов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 644 очка в 921 матче.
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