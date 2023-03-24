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Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 2:1.

Счёт открыл финн Себастьян Ахо на 17-й минуте. Сравнял счёт российский нападающий Артемий Панарин на 31-й минуте, ассисты заработали швед Мика Зибанеджад и россиянин Владимир Тарасенко. Благодаря этому голу Панарин стал 15-м российским игроком, набравшим 650 очков за карьеру в НХЛ. Далее американский защитник Адам Фокс в третьем периоде вывел гостей вперёд, Панарин набрал второе свое очко в этом матче.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 29 успешных сейвов в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ахо (Нечас) – 16:47 (5x5)   1:1 Панарин (Зибанеджад, Тарасенко) – 30:33 (5x5)   1:2 Фокс (Панарин, Зибанеджад) – 44:01 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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