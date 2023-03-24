Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 2:1.

Счёт открыл финн Себастьян Ахо на 17-й минуте. Сравнял счёт российский нападающий Артемий Панарин на 31-й минуте, ассисты заработали швед Мика Зибанеджад и россиянин Владимир Тарасенко. Благодаря этому голу Панарин стал 15-м российским игроком, набравшим 650 очков за карьеру в НХЛ. Далее американский защитник Адам Фокс в третьем периоде вывел гостей вперёд, Панарин набрал второе свое очко в этом матче.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 29 успешных сейвов в этом матче.