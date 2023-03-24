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«Бостон» обыграл «Монреаль», Денис Гурьянов заработал ассист

«Бостон» обыграл «Монреаль», Денис Гурьянов заработал ассист
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:2.

Первые два гола забили хозяева. Сначала Тайлер Бертуцци забросил зайбу на 5-й минуте встречи, а затем Джейк Дебраск удвоил преимущество ближе к концу первого периода. Сократил отставание нападающий гостей Ник Судзуки, ассист заработал россиянин Денис Гурьянов и Кирби Дак. В начале второго периода восстановил преимущество в две шайбы Давид Пастрняк. Но затем забили снова гости: Кирби Дак забросил шайбу под конец второго периода, оформив второе своё очко в этом матче. Окончательный счёт встречи Давид Крейчи на 53-й минуте.

Российский защитник хозяев Дмитрий Орлов голевыми действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бертуцци (Койл, Зборжил) – 04:34 (5x5)   2:0 Дебраск (Клифтон, Бержерон) – 13:38 (5x5)   2:1 Судзуки (Гурьянов, Дак) – 19:41 (5x4)   3:1 Пастрняк (Бертуцци) – 22:36 (5x5)   3:2 Дак (Мэтисон, Судзуки) – 36:13 (5x4)   4:2 Крейчи (Клифтон, Пастрняк) – 52:16 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
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