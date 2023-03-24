«Бостон» обыграл «Монреаль», Денис Гурьянов заработал ассист

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 5:2.
Первые два гола забили хозяева. Сначала Тайлер Бертуцци забросил зайбу на 5-й минуте встречи, а затем Джейк Дебраск удвоил преимущество ближе к концу первого периода. Сократил отставание нападающий гостей Ник Судзуки, ассист заработал россиянин Денис Гурьянов и Кирби Дак. В начале второго периода восстановил преимущество в две шайбы Давид Пастрняк. Но затем забили снова гости: Кирби Дак забросил шайбу под конец второго периода, оформив второе своё очко в этом матче. Окончательный счёт встречи Давид Крейчи на 53-й минуте.
Российский защитник хозяев Дмитрий Орлов голевыми действиями не отметился.
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