Никита Зайцев забил первый гол в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».
На момент написания новости в матче идёт третий период. Счёт — 5:1 в пользу столичной команды.
Единственную шайбу в составе «Чикаго» забросил российский защитник Никита Зайцев. Россиянину ассистировали Джейсон Дикинсон и Тайлер Джонсон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Зайцева эта шайба стал первой в нынешнем сезоне и, соответственно, первой после перехода с составе «Чикаго» в феврале 2023 года.
Всего на счету Зайцева в нынешнем сезоне 6 (1+5) очков в 38 матчах регулярного ечмпионата Национальной хоккейной лиги.
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