Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне. Видео

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:1.

Александр Овечкин установил окончательный счёт на 55-й минуте, реализовав выход один на один, тем самым оформив 41-ю шайбу в нынешнем сезоне и 821-ю шайбу в карьере. До рекорда Гретцки осталось 73 гола.

Также в этом матче ассистом на Энтони Манта Александр оформил 70-е очко в сезоне, он добирался до этой отметки уже 13 раз за карьеру.

Напомним, Овечкин стал уже пятым россиянином, набравшим 70 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.

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