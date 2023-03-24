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Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне. Видео

Александр Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне. Видео
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Александр Овечкин установил окончательный счёт на 55-й минуте, реализовав выход один на один, тем самым оформив 41-ю шайбу в нынешнем сезоне и 821-ю шайбу в карьере. До рекорда Гретцки осталось 73 гола.

Также в этом матче ассистом на Энтони Манта Александр оформил 70-е очко в сезоне, он добирался до этой отметки уже 13 раз за карьеру.

Напомним, Овечкин стал уже пятым россиянином, набравшим 70 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Ранее это удалось сделать Никите Кучерову, Кириллу Капризову, Артемию Панарину и Евгению Малкину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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