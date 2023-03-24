Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — отличился Конор Ши, выведя «Вашингтон» вперёд. Всего через 18 секунд игрового времени Энтони Манта с передачи россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова удвоил преимущсевто столичной команды в счёте.

Во втором периоде в ворота Антона Худобина влетели ещё две шайбы — отличились Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. На 44-й минуте встречи «Чикаго» удлалось отыграть одну шайбу усилиями Никиты Зайцева.

Точку в матче на 55-й минуте встречи поставил российский нападающий Александр Овечкин, забросивший свою 41-ю шайбу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023