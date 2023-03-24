Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — отличился Конор Ши, выведя «Вашингтон» вперёд. Всего через 18 секунд игрового времени Энтони Манта с передачи россиян Александра Овечкина и Евгения Кузнецова удвоил преимущсевто столичной команды в счёте.
Во втором периоде в ворота Антона Худобина влетели ещё две шайбы — отличились Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. На 44-й минуте встречи «Чикаго» удлалось отыграть одну шайбу усилиями Никиты Зайцева.
Точку в матче на 55-й минуте встречи поставил российский нападающий Александр Овечкин, забросивший свою 41-ю шайбу в сезоне.
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