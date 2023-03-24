Гол Сергачёва и две передачи Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Оттавой»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).
Счёт в матче был открыт на девятой минуте игрового времени — отличился Алекс Дебринкэт. На 12-й минуте Дебринкэт оформил дубль, удвоив преимущество хозяев в счёте.
В середине второго периода «Тампе» удалось сократить отставание в счёте — отличился Брейден Пойнт, которому ассистировали Никита Зайцев и Стивен Стэмкос. Однако до конца второго периода «Оттава» вновь оторвалась в счёте на два гола усилиями Дерика Брассара.
В третьем периоде «Тампа» вновь отыграла одну шайбу усилиями Михаила Сергачёва, которому ассистиновали снова Кучеров и Стэмкос. Однако на этом атака «Тампы» остановилась, а «Оттава» напротив забросила ещё четырежды — отличились Эрик Бреннстрём, Остин Уотсон и Брэди Ткачук, оформивший дубль.
Итоговый счёёт матча — 7:2 в пользу хозяев льда.
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