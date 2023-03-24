Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Сергачёва и две передачи Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Оттавой»

Гол Сергачёва и две передачи Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Оттавой»
Аудио-версия:
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте игрового времени — отличился Алекс Дебринкэт. На 12-й минуте Дебринкэт оформил дубль, удвоив преимущество хозяев в счёте.

В середине второго периода «Тампе» удалось сократить отставание в счёте — отличился Брейден Пойнт, которому ассистировали Никита Зайцев и Стивен Стэмкос. Однако до конца второго периода «Оттава» вновь оторвалась в счёте на два гола усилиями Дерика Брассара.

В третьем периоде «Тампа» вновь отыграла одну шайбу усилиями Михаила Сергачёва, которому ассистиновали снова Кучеров и Стэмкос. Однако на этом атака «Тампы» остановилась, а «Оттава» напротив забросила ещё четырежды — отличились Эрик Бреннстрём, Остин Уотсон и Брэди Ткачук, оформивший дубль.

Итоговый счёёт матча — 7:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Дебринкэт (Батерсон, Пинто) – 08:53 (5x5)   2:0 Дебринкэт (Бреннстрём, Хэмоник) – 11:37 (5x5)   2:1 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 30:28 (5x5)   3:1 Брассар (Жиру, Чикран) – 38:04 (5x4)   3:2 Сергачёв (Стэмкос, Кучеров) – 44:10 (5x4)   4:2 Бреннстрём – 45:45 (5x5)   5:2 Ткачук (Дебринкэт, Шабо) – 53:11 (5x4)   6:2 Ткачук (Штюцле, Жиру) – 53:35 (en)   7:2 Уотсон (Браун) – 54:39 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023