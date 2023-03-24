Никита Кучеров сравнялся с Алексеем Яшиным по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).

В составе гостей двумя результативными передачами отметился нападающий Никита Кучеров. Российский форвард достиг отметки в 444 голевые передачи за карьеру в НХЛ, благодаря чему сравнялся по этому показателю с Алексеем Яшиным. Теперь они делят 13-14-е места по результативным передачам в НХЛ среди российских хоккеистов.

Следующей ближайшей целью для Кучерова в российском рейтинге ассистентов является показатель завершившего карьеру защитника Андрея Маркова (453).