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Владимир Тарасенко стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ

Владимир Тарасенко стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 2:1.

В составе «Рейнджерс» голевой передачей отметился Владимир Тарасенко. 31-летний нападающий стал 23-м россиянином, сделавшим 300 голевых передач в НХЛ. Ближайшей целью в российском рейтинге ассистентов для Владимира является показатель известного нападающего Валерия Каменского, завершившего карьеру в североамериканской лиге на отметке в 301 ассист.

После обмена в «Рейнджерс» Тарасенко принял участие в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав за это время 14 (5+9) очков при показателе полезности «+6».

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