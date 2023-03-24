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Кучеров вплотную приблизился к Жамнову в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).

В составе гостей двумя результативными передачами отметился нападающий Никита Кучеров. Россиянин набрал 102-е (28+74) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провёл 73 игры.

Нападающий «молний» набрал 718-е очко в 635 матчах за карьеру в североамериканской лиге, вплотную приблизившись к Алексею Жамнову в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ.

Занимающий 13-е место среди россиян Жамнов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 719 очков в 807 матчах. Теперь Кучеров отстаёт от него всего на одно результативное действие.