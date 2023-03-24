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Худобин — 12-й российский вратарь, сыгравший в текущем сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Худобин — 12-й российский вратарь, сыгравший в текущем сезоне НХЛ. Это новый рекорд
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Голкипер «Чикаго» Антон Худобин принял участие в матче с «Вашингтоном» (1:6). 36-летний голкипер провёл первый матч в лиге с января 2022 года. Худобин стал 12-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, обновлён рекорд по числу российских вратарей, вышедших на лёд в сезоне НХЛ. Прошлый был установлен в сезоне-2020/2021 и повторён в сезоне-2021/2022, когда в матчах лиги приняли участие 11 российских вратарей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо Худобина, на лёд в текущем сезоне НХЛ выходили: Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин, Семён Варламов (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Пётр Кочетков («Каролина»), Илья Самсонов («Торонто»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл») и Иван Просветов («Аризона»).

Худобин стал 59-м россиянином, принявшим участие в матчах текущего сезона НХЛ. Помимо 12 вратарей, на лёд выходили 15 защитников и 32 форварда с российским гражданством. Рекордным по числу россиян является сезон-2000/2001, когда в матчах НХЛ приняли участие 72 хоккеиста.

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