Худобин — 12-й российский вратарь, сыгравший в текущем сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Голкипер «Чикаго» Антон Худобин принял участие в матче с «Вашингтоном» (1:6). 36-летний голкипер провёл первый матч в лиге с января 2022 года. Худобин стал 12-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ.
Таким образом, обновлён рекорд по числу российских вратарей, вышедших на лёд в сезоне НХЛ. Прошлый был установлен в сезоне-2020/2021 и повторён в сезоне-2021/2022, когда в матчах лиги приняли участие 11 российских вратарей.
Помимо Худобина, на лёд в текущем сезоне НХЛ выходили: Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин, Семён Варламов (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Пётр Кочетков («Каролина»), Илья Самсонов («Торонто»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл») и Иван Просветов («Аризона»).
Худобин стал 59-м россиянином, принявшим участие в матчах текущего сезона НХЛ. Помимо 12 вратарей, на лёд выходили 15 защитников и 32 форварда с российским гражданством. Рекордным по числу россиян является сезон-2000/2001, когда в матчах НХЛ приняли участие 72 хоккеиста.
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