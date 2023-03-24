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Игрок «Бостона» получил матч-штраф за умышленный удар клюшкой по лицу соперника. Видео

Игрок «Бостона» получил матч-штраф за умышленный удар клюшкой по лицу соперника. Видео
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.

В конце первого периода во время вбрасывания нападающий «Бостона» Эй Джей Грир отметился грязным поступком. Форвард нанёс умышленный удар клюшкой по лицу нападающему «Монреаля» Майку Хоффману. В результате удара хоккеист гостей получил травму и ушёл в раздевалку. Арбитры встречи после видеопросмотра выписали нарушителю удаление до конца матча за толчок клюшкой.

ВИДЕО

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Бертуцци (Койл, Зборжил) – 04:34 (5x5)   2:0 Дебраск (Клифтон, Бержерон) – 13:38 (5x5)   2:1 Судзуки (Гурьянов, Дак) – 19:41 (5x4)   3:1 Пастрняк (Бертуцци) – 22:36 (5x5)   3:2 Дак (Мэтисон, Судзуки) – 36:13 (5x4)   4:2 Крейчи (Клифтон, Пастрняк) – 52:16 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что первый период матча изобиловал грубостями и стычками. Всё началось с силового приёма Рема Питлика на Патрисе Бержероне, после которого Брэд Маршан вступился за партнёра и получил двойной малый штраф за грубость.

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