Игрок «Бостона» получил матч-штраф за умышленный удар клюшкой по лицу соперника. Видео

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.

В конце первого периода во время вбрасывания нападающий «Бостона» Эй Джей Грир отметился грязным поступком. Форвард нанёс умышленный удар клюшкой по лицу нападающему «Монреаля» Майку Хоффману. В результате удара хоккеист гостей получил травму и ушёл в раздевалку. Арбитры встречи после видеопросмотра выписали нарушителю удаление до конца матча за толчок клюшкой.

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Отметим, что первый период матча изобиловал грубостями и стычками. Всё началось с силового приёма Рема Питлика на Патрисе Бержероне, после которого Брэд Маршан вступился за партнёра и получил двойной малый штраф за грубость.