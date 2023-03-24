Игрок «Бостона» получил матч-штраф за умышленный удар клюшкой по лицу соперника. Видео

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.
В конце первого периода во время вбрасывания нападающий «Бостона» Эй Джей Грир отметился грязным поступком. Форвард нанёс умышленный удар клюшкой по лицу нападающему «Монреаля» Майку Хоффману. В результате удара хоккеист гостей получил травму и ушёл в раздевалку. Арбитры встречи после видеопросмотра выписали нарушителю удаление до конца матча за толчок клюшкой.
Отметим, что первый период матча изобиловал грубостями и стычками. Всё началось с силового приёма Рема Питлика на Патрисе Бержероне, после которого Брэд Маршан вступился за партнёра и получил двойной малый штраф за грубость.
- 24 марта 2023
-
09:15
-
09:00
-
08:36
-
08:24
-
08:00
-
07:52
-
07:47
-
07:13
-
07:12
-
07:03
-
06:58
-
06:54
-
06:54
-
06:47
-
05:48
-
04:58
-
04:52
-
04:46
-
04:44
-
04:43
-
04:39
-
04:36
-
04:28
-
04:15
-
03:51
-
03:48
-
03:15
-
03:12
-
02:50
-
02:48
-
02:17
- 23 марта 2023
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:43