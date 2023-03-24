Хоккеисты «Флориды» объяснили свой отказ надевать свитера в поддержку ЛГБТ-сообществ

Хоккеисты «Флориды» Эрик Стаал и Марк Стаал отказались выходить на разминку перед матчем с «Торонто» (2:6) в свитере в поддержку ЛГБТ-сообществ. Братья сделали публичное заявление, в котором объяснили своё решение.

«После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с поддержкой ЛГБТ-сообществ сегодня вечером. Мы не осуждаем то, как люди предпочитают проживать свою жизнь, и верим, что все люди должны быть приняты в хоккее и любых его аспектах. Мы считаем, что ношение подобной формы идёт вразрез с нашими христианскими убеждениями. Мы надеемся, что вы отнесётесь с уважением к этому заявлению. Мы не будем больше высказываться по этому поводу и хотели бы сфокусироваться на игре и помочь «Флориде» выиграть Кубок Стэнли», — приводит заявление братьев TSN.

Примечательно, что Эрик Стаал, выступая за «Монреаль Канадиенс» в сезоне-2020/2021, надевал радужную форму на разминку перед матчем НХЛ. Годом ранее его брат Марк также надевал радужный свитер, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс». Оба свитера были проданы на аукционе.

Напомним, ранее в этом сезоне российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой. После этого «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхоукс» и голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер последовали его примеру.

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