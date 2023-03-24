«Здорово, но мне надо забить 40–45 голов». Кузьменко — об установлении рекорда «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко поделился эмоциями от установления нового рекорда «Кэнакс» по голам в дебютном сезоне. Кузьменко превзошёл достижение Павла Буре, который забил 34 гола в своём дебютном сезоне за «Ванкувер».

«Небольшая приятность (улыбается). Это здорово, но мне нужно быть лучше. Мне нужно забивать больше голов, может, 40 или 45. Нужно продолжать работать», — цитирует Кузьменко пресс-служба «Ванкувера».

В текущем сезоне на счету Кузьменко 70 матчей, в которых 27-летний нападающий набрал 63 очка — забросил 35 шайб и отдал 28 результативных передач. Напомним, в конце января «Кэнакс» подписали с россиянином двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 5,5 млн.